«Динамо» хватило одного тайма

В стартовом матче десятого тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» — 3:2. Несмотря на то что бело-голубые вели 3:0 после первого тайма, им не удалось избежать нервотрепки. Благодаря этой победе они поднялись на промежуточное шестое место.

В последнее время дела у Валерия Карпина в «Динамо» стали налаживаться. После «черного» августа, когда бело-голубые потерпели четыре поражения в чемпионате, еще сыграв вничью с тонущим «Сочи», что тоже можно было приравнять к проигрышу, и вдобавок дважды уступили в Кубке России, в сентябре появился просвет, и с учетом всех турниров они одержали две победы и поделили очки со «Спартаком», забив суммарно девять мячей. И хотя в премьер-лиге подопечные Карпина по-прежнему занимали весьма скромное положение, располагаясь ровно посередине турнирной таблицы, их отставание от тех же красно-белых составляло всего три пункта. При этом «Крылья Советов», как и динамовцы, имели 12 очков.

Самарцы в прошлом туре потрепали нервы «Спартаку», ведя 1:0, но не удержав даже ничью, зато ранее они добились ее в матче с другим московским грандом — «Локомотивом». Да и «Динамо» они уже успели насолить в кубковой встрече, одолев его в серии пенальти.

Сейчас столичный клуб сразу открыл счет, когда Бахтиёр Зайнутдинов сделал длинную передачу со своей половины поля на Эль-Мехди Маухуба, вскрывшую оборону «Крыльев», а Даниил Фомин замкнул прострел марокканца с правого фланга. Однако к тому времени хороший момент упустил полузащитник хозяев Иван Олейников, так что и они вполне могли повести.

Вообще по моментам поначалу наблюдалось равенство. После того как у гостей Бителлу не использовал голевую ситуацию, опорник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца промазал, когда тоже оказался один на один с вратарем. Вскоре Олейников был близок к тому, что заработать пенальти, но, видимо, Рубенс сбил его еще до штрафной площади, а голкипер Сергей Песьяков выручил волжан, отразив неожиданный удар собственного защитника Доминика Ороза. Сдюжил он и с Маухубом, который опасно бил головой на стандарте.

Впрочем, постепенно «Динамо» полностью забрало инициативу и материализовало его. В середине первого тайма бело-голубые снова сыграли в длинную. Антон Миранчук забросил мяч на ход Бителлу, открывшемуся за спину защитникам, а бразилец красиво укротил его и вторым касанием отправил в сетку. Третий же гол самарцы пропустили с углового. Иван Сергеев вроде бы безучастно смотрел за тем, как его партнеры пытались затолкать мяч в ворота, но в итоге тот отскочил именно к нему. Нападающий пробил низом на технику и поразил цель. Так гости уже после первого тайма добились большого преимущества — 3:0.

Чтобы возродить хоть какую-нибудь интригу, «Крыльям» нужен был быстрый гол во втором тайме. Между тем забить могли скорее динамовцы, когда Ороз заблокировал Маухуба, а Песьяков на угловом не позволил оформить дубль Сергееву. И все-таки хозяева сократили разницу усилиями вышедшего на замену Ильзата Ахметова. У них тоже прошла комбинация с длинным пасом, после чего Кирилл Печенин доставил мяч в центральную зону перед штрафной, откуда Ахметов и положил его в угол.

Правда, затем опять серию моментов создали москвичи, а самарцы по-прежнему допускали много ошибок в обороне. Одна из них привела к выходу Рубенса с глазу на глаз с Песьяковым, который сохранил команду в игре. Еще один сейв он совершил после удара головой Сергеева. Ну а когда Фомин заряжал с убойной дистанции, вратарю просто повезло, что капитан «Динамо» не попал в створ. Промахнулся и заменивший Сергеева Константин Тюкавин, когда хозяева вновь неудачно расставились на угловом. Казалось, у них не было никаких шансов на спасение. Тем не менее в концовке они заставили Карпина понервничать.

Бело-голубые явно недооценили возможности Ахметова, который выскочил из окружения трех соперников и навесил на Томаса Гальдамеса, чье появление перед воротами также стало сюрпризом. Чилийский защитник головой вонзил мяч в сетку, и «Крылья», наверное, поверили в чудо. Но до финального свистка у них оставалось слишком мало времени, да еще гости продолжали угрожать контратаками. «Динамо» победило 3:2 и набрало 15 очков, опередив «Спартак» и «Рубин» по дополнительным показателям. Красно-белые в десятом туре встретятся дома с «Нижним Новгородом», а казанцы — с «Локомотивом» на его поле.

Александр Ильин