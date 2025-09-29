В РПЛ снова сменился лидер. Футбольный клуб «Краснодар» снова потерял очки. В рамках 10-го тура РПЛ действующий чемпион сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). Эта осечка позволила ЦСКА выйти на первое место. Армейцы обыграли дома «Балтику» с минимальным счетом (1:0). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Балтика» потрепала нервы многим грандам в этом сезоне и в течение девяти туров не проигрывала. В матче с ЦСКА калининградцы тоже могли увезти из Москвы одно очко, ведь, несмотря на обилие моментов, с реализацией у армейцев были проблемы. Концовку встречи гости проводили в меньшинстве, так как красную карточку получил колумбийский защитник Кевин Андраде. 0:0 горели на табло домашнего стадиона красно-синих аж 94 минуты. Многие болельщики не выдержали и начали покидать арену. Но буквально на последних секундах Игорь Дивеев все-таки забил.

Наставник «Балтики» Андрей Талалаев после финального свистка выглядел спокойным, но свои мысли по поводу причин поражения высказал: «С тем, что происходит, следует поздравить ЦСКА в борьбе за чемпионство. Безусловно, они там будут. А болельщикам армейцев стоит задуматься: из семи последних игр без удалений и пенальти они не выиграли ни одной. Если наши руководители захотят чего-то, то, наверное, нужно, чтобы вот такие процессы также были, чтобы в концовках вытягивали такие игры вдесятером с двух пенальти, соперник чтобы играл. Тогда будет все на равных».

В рамках 10-го тура победу одержали все московские команды. «Локомотив» взял верх над «Рубином» (1:0), «Динамо» над «Крыльями Советов» (3:2), а «Спартак» оставил не удел «Пари НН» (3:0). Матч с участием красно-белых завершал программу тура 28 сентября. Чего-то фантастического народная команда не показала, но свои три очка в домашней встрече с явным аутсайдером турнира уверенно взяла.

Дисквалификация главного тренера «Спартака» Деяна Станковича идет команде на пользу, уверен комментатор Александр Аксенов: «Я вообще считаю, что пока Станкович на трибуне, "Спартак" будет выигрывать. Я в это верю, потому что мне кажется, что эмоциональность Станковича реально мешает красно-белым. Игроки неадекватно оценивают себя во время игры, все это приводит к нервам, удалениям и так далее».

Победа над «Пари НН» позволила «Спартаку» подняться на пятое место, хотя в ближайших турах все будет постоянно меняться, ведь плотность в турнирной таблице невероятная. Представьте, лидера — ЦСКА и «Рубин», который находится на девятой строчке, разделяет всего шесть очков. А на самом верху просто толчея.

«Локомотив» и «Краснодар» отстают от армейцев на один балл, а «Зенит» после очередной победы, на это раз над «Оренбургом», — на два. К тому же в 11-м туре нас ждет легендарное противостояние ЦСКА—«Спартак», которое тоже должно внести в расположение команд в таблице свои коррективы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов