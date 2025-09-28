ЦСКА осушил «Балтику»

По итогам десятого тура чемпионата России по футболу на первое место вышел ЦСКА, который благодаря голу Игоря Дивеева в концовке матча вырвал победу над «Балтикой» — 1:0. Теперь армейцы на одно очко опережают «Локомотив» с «Краснодаром» и на два — «Зенит». «Спартак», обыгравший «Пари Нижний Новгород» — 3:0, отстает от лидера на три балла.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Забив на последних секундах матча с «Балтикой», Игорь Дивеев (№78) вывел ЦСКА на первое место в чемпионате России

Визит «Балтики» в гости к ЦСКА был топовым событием, ведь перед десятым туром калининградцы занимали третье место и отставали от армейцев, которые были вторыми, лишь на одно очко. При этом подопечные Андрея Талалаева в предыдущих девяти матчах не потерпели ни одного поражения и имели лучший показатель в премьер-лиге по надежности обороны, пропустив всего пять мячей, а в последних турах они четыре раза подряд сохранили ворота сухими. Но особое впечатление произвело то, как балтийцы играли с грандами. Несмотря на ничейные результаты, они были ближе к победе в противостояниях с московским «Динамо», «Локомотивом» и «Зенитом», а «Спартак» и вовсе вынесли 3:0.

ЦСКА тоже недавно уступил в кубковой встрече у себя дома дерзкому выходцу из первой лиги, добившемуся победы в серии пенальти. Впрочем, тогда, в отличие от нынешнего матча, команды выясняли отношения не в оптимальных составах. Сейчас армейцам не хватало только Кирилла Глебова, хотя и он уже вернулся в заявку после травмы. Калининградцы тоже выставили боевое сочетание футболистов, в котором удивило разве что отсутствие их лучшего бомбардира Брайана Хиля, оставшегося в запасе, судя по всему, из тактических соображений.

По традиции «Балтика» агрессивно начала матч и сразу включила прессинг, однако нарвалась на контратаку, которая просто каким-то чудом не завершилась голом.

Отбывший дисквалификацию правый защитник ЦСКА Милан Гайич бил по пустым воротам после передачи Ивана Облякова и угодил в штангу. В оправдание серба можно сказать, что ему пришлось тянуться за мячом. А вот почему вслед за ним и Тамерлан Мусаев попал в ту же стойку, непонятно. Возможно, нападающий красно-синих еще не привык к специальной маске, которую использовал из-за перелома носа.

Гости правильно отреагировали на этот тревожный звонок и дальше таких возможностей сопернику не давали. Кроме того, они выдали отрезок, когда хозяева были вынуждены оттянуться назад и защищаться. Затем ЦСКА все-таки переместился на чужую половину поля. Молодые бразильцы Энрике Карму и Матеус Алвес пытались размочить калининградского голкипера Максима Бориско, но ему так и не довелось проявить себя в первом тайме.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев тоже редко участвовал в игре, отметившись желтой карточкой, когда немного повздорил с Кевином Андраде и шлепнул колумбийца перчаткой по лицу.

На второй тайм Талалаев выпустил Хиля, вот только атаковали постоянно москвичи, а главным действующим лицом стал Бориско, совершивший три сейва кряду. Он потащил от Мусаева, Матвея Кисляка и Игоря Дивеева, чей удар с подачи Облякова на стандарте был особенно сложным. Хозяева владели большим преимуществом, но чуть не забили сами себе, когда центральный защитник Жуан Виктор неудачно подставился под прострел Элдара Чивича. Акинфееву откровенно повезло, что мяч отскочил прямо ему в руки. Постепенно «Балтика» выровняла ситуацию, заставив наставника ЦСКА Фабио Челестини поменять почти все нападение, и тут вторую желтую карточку заработал Андраде, сфоливший на Алеррандру. Это произошло уже в конце матча, но, когда показалось, что гостям удастся отстоять ничью, на пятой добавленной минуте, а фактически на последних секундах армейцы все же затолкали победный гол с углового. На первое место в премьер-лиге их вывел Дивеев, в падении переправивший мяч в сетку после скидки Кисляка.

ЦСКА набрал 21 очко, а перед дерби с ним в следующее воскресенье выиграл и «Спартак», поднявшись на пятую строчку с 18 баллами. Во втором матче без дисквалифицированного на целый месяц главного тренера Деяна Станковича красно-белые принимали занимавший предпоследнее место «Нижний Новгород» и быстро открыли счет. После дубля в предыдущем туре у них снова отличился Манфред Угальде, а в роли ассистента выступил Маркиньюс. Позже костариканец еще пробил в штангу, зато Жедсон Фернандеш головой замкнул подачу Игоря Дмитриева. Во втором тайме португалец сделал дубль ударом из-за штрафной площади, когда его опять снабдил мячом Дмитриев, и оформил крупную победу — 3:0.

Александр Ильин