«Локомотив» заехал на первое место

В десятом туре чемпионата России по футболу произошла смена лидера. Им снова стал «Локомотив», который одолел «Рубин» со счетом 1:0. Занимавший первое место «Краснодар» опустился на второе, сыграв вничью с «Ростовом» — 0:0. Но в принципе сейчас в премьер-лиге двоевластие, так как у москвичей и кубанцев по 20 очков. К тому же всего на один балл от них отстает «Зенит», разгромивший «Оренбург» — 5:2.

После того как «Зенит» нанес поражение «Краснодару» в прошлом туре и приблизился к нему на расстояние трех очков, лидерство действующего чемпиона России оказалось под угрозой. Тем более что сейчас петербуржцы встречались дома с «Оренбургом», а вот у кубанцев матч был посложнее — на выезде с не проигрывавшим в последнее время «Ростовом». Кроме того, на первое место метил и «Локомотив», хотя ему тоже достался в десятом туре весьма опасный соперник — находившийся близко к лидирующей группе «Рубин».

В противостоянии на «РЖД Арене» сошлись два лучших бомбардира текущего чемпионата — железнодорожник Алексей Батраков и казанец Мирлинд Даку, имевшие по восемь забитых мячей.

Вполне логично, что и того, и другого стерегли особенно строго. И вообще опасные ситуации в этом матче возникали только после стандартов, а все попытки проникнуть к воротам с игры пресекались либо умелыми оборонительными действиями, либо тактическими фолами. В конце первого тайма хозяева все-таки вывели на хорошую позицию Дмитрия Баринова, но тот не сумел пробить голкипера Евгения Ставера. «Локомотив» и так переборщил с ничьими, пять раз подряд добившись такого результата, а тут перед ним замаячила уже шестая.

В «Рубине» после перерыва дебютировал Далер Кузяев, два сезона выступавший за французский «Гавр». 32-летний полузащитник с большим опытом довольно уверенно вернулся в Российскую премьер-лигу. Да и в целом гости добавили в атаке, создав отличный момент для Богдана Йочича, который, правда, не лучшим образом распорядился им и лишь размял вратаря Антона Митрюшкина.

Разминочным выглядел и удар из-за штрафной площади Баринова на 78-й минуте, тем не менее он достиг цели.

Свою роль сыграла дождливая погода, и Ставер выронил скользкий мяч за ленточку.

Дардан Шабанхаджай вскоре вроде бы исправил эту досадную ошибку красивым голом с лета, и москвичам повезло, что он не прошел проверку на VAR и был отменен из-за офсайда.

Победив 1:0, «Локомотив» с 20 очками возглавил турнирную таблицу, но еще нужно было дождаться реакции «Краснодара». Как и ожидалось, чемпионы столкнулись в Ростове-на-Дону с упорным сопротивлением. Хотя если бы Виктор Мелехин не заблокировал удар Джона Кордобы через себя, гости могли уже в дебюте открыть счет. А так на поле развернулась тяжелая позиционная борьба, в которой крайне неуютно чувствовали себя креативные футболисты.

Когда же французский технарь Гаэтан Перрен нашел лазейку в ростовской обороне, то прямолинейно зарядил в голкипера Рустама Ятимова. Ну а отвечающий прежде всего за разрушение Кевин Ленини, получив удобную скидку от Кордобы, и вовсе шарахнул с линии штрафной куда-то в сторону от ворот. Хозяева за первый тайм в створ так ни разу не попали, и вратарь кубанцев Станислав Агкацев отметился только тем, что прервал прострел Ильи Вахании.

После перерыва характер матча не изменился, и ему по-прежнему недоставало острых моментов. Общими усилиями команды не наиграли даже на один гол, и на табло закономерно горели нули.

Главные тренеры Джонатан Альба и Мурад Мусаев решили поиграть заменами, причем у ростовчан совсем неплохо вышли со скамейки запасных Иван Комаров с Егором Голенковым. Второй в одной из атак очень близко подобрался к воротам, но длинноногий Витор Тормена успел поставить ему блок.

Ничья 0:0 позволила «Краснодару» догнать «Локомотив» по очкам, однако по дополнительным показателям преимущество сейчас у железнодорожников, которые взяли верх в личной встрече. Так что в премьер-лиге опять сменился лидер.

Пока «Краснодар» бодался с «Ростовом», «Зенит» методично раскатывал «Оренбург», которому, конечно, трудно было рассчитывать на благоприятный исход. Гости продержались до 22-й минуты, когда их наказали за потерю мяча на своей половине поля.

Матео Кассьерра отдал голевую передачу на Максима Глушенкова, который убежал один на один с вратарем и непринужденно перекинул Богдана Овсянникова. На 34-й минуте Глушенков сделал дубль, так же легко послав мяч в сетку крученым ударом от радиуса штрафной. Не обошлось без него и в эпизоде с третьим голом. Именно после того, как Овсянников потащил удар Глушенкова, Александр Соболев на 74-й минуте поразил пустые ворота. На 77-й минуте Глушенков оформил хет-трик, тоже отличившись на добивании.

В концовке «Оренбург» неожиданно встрепенулся и реализовал два стандарта.

На 83-й минуте Эмил Ценов воспользовался тем, что голкипер Денис Адамов выпустил мяч из рук, а на 88-й Владислав Камилов забил ему головой. Но Глушенков уже в компенсированное время окончательно заглушил команду Владимира Слишковича, четко исполнив еще одну перекидку через Овсянникова. Всего в его активе стало шесть голов, и благодаря покеру он почти вплотную подтянулся к лидерам бомбардирской гонки — Батракову с Даку. «Зенит» же, одержав крупную победу 5:2, с 19 очками поднялся на промежуточное третье место, с которого его еще могут отодвинуть ЦСКА и «Балтика» в зависимости от того, чем завершится их очная встреча в десятом туре.

Александр Ильин