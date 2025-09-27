Главные новости за 27 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Тарасовском районе оперативные службы потушили пожар на оборудовании газораспределительной станции, который возник после атаки беспилотников.

Из областного бюджета в 2026 году будет направлено более 20 млн руб. на оснащение центрального Дома культуры Цимлянска.

Власти Ростова-на-Дону утвердили проекты планировки и межевания территории для строительства новой четырехполосной дороги на левом берегу Дона длиной почти 3 км. Новая трасса пройдет по ул. Шоссейной, пересечет Пойменную и 2-ю Луговую.

По причине ремонтно-путевых работ 29-30 сентября отменены два пригородных поезда и изменится маршрут следования двух электричек.

На сутки, с 9:00 30 сентября до 9:00 1 октября, жители Советского района Ростова-на-Дону останутся без холодной воды.