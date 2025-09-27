В Ростове утвердили проекты четырехполосной дороги на левом берегу Дона

Власти Ростова-на-Дону утвердили проекты планировки и межевания территории для строительства новой четырехполосной дороги на левом берегу Дона длиной почти 3 км. Об этом сообщает издание «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новая трасса пройдет по ул. Шоссейной, пересечет Пойменную и 2-ю Луговую. Разработчиком проектов выступает дочерняя ростовская компания «Проект-С-23» группы «Самолет».

Для строительства дороги потребуется прокладка 6,2 км ливневой канализации и 1 км подземных электросетей. Максимальная скорость движения на трассе составит 60 км/ч.

Отмечается, что в 2024 году интенсивность автомобильного трафика составляла около 7,9 тыс. машин в сутки. В 2044-м показатель может увеличиться на 40% — до 11 тыс.

Наталья Белоштейн