В Ростове утвердили проекты четырехполосной дороги на левом берегу Дона
Власти Ростова-на-Дону утвердили проекты планировки и межевания территории для строительства новой четырехполосной дороги на левом берегу Дона длиной почти 3 км. Об этом сообщает издание «Город N».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Новая трасса пройдет по ул. Шоссейной, пересечет Пойменную и 2-ю Луговую. Разработчиком проектов выступает дочерняя ростовская компания «Проект-С-23» группы «Самолет».
Для строительства дороги потребуется прокладка 6,2 км ливневой канализации и 1 км подземных электросетей. Максимальная скорость движения на трассе составит 60 км/ч.
Отмечается, что в 2024 году интенсивность автомобильного трафика составляла около 7,9 тыс. машин в сутки. В 2044-м показатель может увеличиться на 40% — до 11 тыс.