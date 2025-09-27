На Дону отменили электрички и сократили маршруты пригородных поездов

По причине ремонтно-путевых работ 29-30 сентября отменены два пригородных поезда и изменится маршрут следования двух электричек. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

29-30 сентября отменили пригородные поезда №6355 Лихая — Глубокая и №6360 Глубокая — Лихая.

29 сентября изменяется маршрут следования электричек №6157 сообщением Ростов — Лихая.

Поезд пойдет по маршруту Ростов — Зверево отправлением со станции Ростов в 7:40 и прибытием в Зверево в 11:12. Также изменится маршрут электропоезда №6156 Лихая — Ростов. В этот день состав будет ходить из Зверево в Ростов с отправлением из Зверево в 15:55 и прибытием на станцию Ростов в 19:14.

Наталья Белоштейн