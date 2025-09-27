На оснащение Цимлянского ДК направят 20 млн рублей

Из областного бюджета в 2026 году будет направлено более 20 млн руб. на оснащение центрального Дома культуры Цимлянска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На данный момент в ДК, который является объектом культурного наследия, завершается капитальный ремонт. На модернизацию здания ранее было направлено около 250 млн руб. В ДК обновлены инженерные коммуникации и кровля, смонтирована центральная система кондиционирования и вентиляции, оборудованы подъемники для маломобильных групп жителей, проведена реставрация фасада и внутренних помещений.

«Ремонт начали в 2023 году и должны были завершить в 2024-м, но работы затянулись. На сегодня техническая готовность объекта приближается к 93%»,— отметили в ведомстве.

Отмечается, что строителям осталось восстановить ступени на заднем дворе и благоустроить территорию возле ДК. Подрядчик обещает сделать это до конца года.

Наталья Белоштейн