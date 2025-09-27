В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась газораспределительная станция

В Тарасовском районе оперативные службы потушили пожар на оборудовании газораспределительной станции, который возник после атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На станции ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали.

В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами. Огонь оперативно потушили.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночной атаке беспилотников подверглись шесть муниципалитетов региона.

Наталья Белоштейн