В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась газораспределительная станция
В Тарасовском районе оперативные службы потушили пожар на оборудовании газораспределительной станции, который возник после атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На станции ведутся ремонтные работы. Люди не пострадали.
В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами. Огонь оперативно потушили.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночной атаке беспилотников подверглись шесть муниципалитетов региона.