Главные новости Черноземья за 26 сентября: Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

В Воронежской области завершается процесс входа крупнейшего промышленного предприятия региона, россошанского химзавода АО «Минудобрения», в структуру федерального холдинга АО «Росхим». Произошло очередное изменение в корпоративной структуре, являющееся частью этого процесса. Холдинг, как отметили «Ъ-Черноземье» его представители, не имеет отношения к структурам бизнесмена Аркадия Ротенберга, с которыми некоторое время назад связывали деятельность россошанского предприятия.

Стали известны имена депутатов косметически обновленного созыва воронежской городской думы, которые прошли в муниципальный парламент по партийным спискам. Новичков всего четверо из 12-ти, остальные списочники входили и в прошлую думу.

В Белгородской области вырос статус у двух и без этого высокопоставленных чиновников. Министр цифрового развития Сергей Четвериков и министр финансов и бюджетной политики Наталья Шаролапова официально получили статус замов губернатора Вячеслава Гладкова. Их утвердили депутаты облдумы.

Кадровые новости были в пятницу и в Орле. Там сменился глава муниципального парламента, выборы в которой с большим перевесом выиграла «Единая Россия». Спикером избран член ЕР Владимир Негин, он сменил на посту другого единоросса Василия Новикова. Господина Негина поддержали не все депутаты, двое были против.

В Тамбове анонсирован крупный строительный проект в спальном районе с видом на заполненный водой Красненский карьер. ООО «СЗ "Регион"» Константина Кубрина, Ивана Пимашкина и Ильи Никишина заявило о планах построить жилой комплекс «Семейный» оценочной стоимостью 507 млн руб. на улице Имени С. И. Савостьянова.

А в Курске был анонсирован крупный перестроительный проект. В регионе начали разрабатывать концепцию, согласно которой вместо части мощностей ТЭЦ-4 1929 года постройки в центре города должно быть создано «культурно-духовное пространство» с парковой зоной и музейным центром, а также обязательно — с часовней возле святого источника преподобного Феодосия Печерского.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на фоне продолжающихся массированных атак ВСУ на регион в ежеутреннем видеообращении задумался о мирном времени: «Я просто хотел пожелать каждому из вас мирного доброго утра, мирного доброго дня, чтобы война прошла, чтобы победа пришла в наши дома, чтобы мир засиял на всей территории Белгородской области, а мы занимались только мирным трудом»

