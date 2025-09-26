«Росхим» получил контроль над воронежским «Промазотом»

Столичное АО «Росхим» стало единственным собственником воронежского ООО «Промазот», которому в 2024 году разрешили приобрести акции местного же АО «Минудобрения». Это следует из данных ЕГРЮЛ.

С 5 по 25 сентября «Промазот» принадлежал московскому ООО «Янтарь» (100% у закрытого паевого инвестиционного фонда «Дуатэ», управляется ООО УК «Финансовый партнер» Алексея Сорокина), которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. А с августа 2022 года компанией владело столичное АО «Русхимпром», которым, как и «Промазотом», руководит Вадим Лурия. Он же в 2019–2024 годах возглавлял «Минудобрения».

Прошлым летом господин Лурия рассказывал «Ъ-Черноземье», что сделка по покупке акций «Минудобрений» «Промазотом» является частью процесса деофшоризации компании.

В декабре 2024 года «Минудобрения» перешли под управление московского АО «Росхим» (100% у закрытого паевого инвестиционного фонда «Квинта», который управляется ООО УК «Финансовый партнер» Алексея Сорокина).

UPD: В пресс-службе АО «Росхим» сообщили «Ъ-Черноземье», что «информация о том, что холдинг имеет отношение к структурам бизнесмена Аркадия Ротенберга не соответствует действительности».

Алина Морозова