Губернатор Гладков пожелал белгородцам, «чтобы война прошла»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в «утреннем обращении» назвал эту неделю «тяжелой». Он сделал такое заявление на фоне участившихся атак БПЛА с ранеными и погибшими.

Вячеслав Гладков каждое утро обращается к белгородцам в своем Telegram-канале

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Вячеслав Гладков каждое утро обращается к белгородцам в своем Telegram-канале

«Я просто хотел пожелать каждому из вас мирного доброго утра, мирного доброго дня, чтобы война прошла, чтобы победа пришла в наши дома, чтобы мир засиял на всей территории Белгородской области, а мы занимались только мирным трудом»,— обратился к жителям области господин Гладков.

За минувшие сутки ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов — один человек погиб. Наиболее многочисленные за неделю атаки пришлись на 22 сентября: в результате пострадали 18 мирных жителей. 23 сентября травмы и ранения получили 16 белгородцев, включая ребенка и бойца «Орлана», еще один человек погиб.

Кабира Гасанова