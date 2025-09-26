Два белгородских министра официально стали замгубернатора

В Белгородской области министр цифрового развития Сергей Четвериков и министр финансов и бюджетной политики Наталья Шаролапова официально стали заместителями губернатора. Об этом сообщили в белгородской облдуме.

При этом господин Четвериков и госпожа Шаролапова останутся руководителями ведомств. Согласование их нового статуса стало первым решением нового состава облдумы.

О наделении министров полномочиями своих заместителей губернатор Вячеслав Гладков сообщил в начале месяца. После этого они получили статус врио. Глава региона пояснял, что на новой должности чиновники увеличат объем своих обязанностей и межведомственное влияние.

Кабира Гасанова