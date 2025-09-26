В гордуму Воронежа по партспискам прошли четыре новичка

Избирательная комиссия Воронежской области опубликовала список депутатов, избранных и зарегистрированных в городскую думу Воронежа шестого созыва. Среди 12 депутатов, прошедших в думу по партийным спискам, есть четыре человека, не входивших в прошлый созыв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Воронежской гордумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание Воронежской гордумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, по результатам выборов «Единая Россия» (ЕР) получила в гордуме 25 мандатов, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и «Новые люди» — по два мандата, ЛДПР — один мандат. Помимо 12 депутатов, избранных по партспискам, 24 прошли в думу по одномандатным округам.

Среди избранных по партийным спискам впервые в гордуму от «Единой России» прошли летчик Андрей Дьяченко и директор компании-перевозчика «Воронежтрансавто» Игорь Паринов. От «Новых людей» в гордуму избрался советник руководителя центрального исполнительного комитета партии Никита Панов. Еще одним новичком стал замдиректора по безопасности ООО «Агрооблик» (занимается торговлей зерном) Денис Коломенцев от КПРФ.

Среди избранных по спискам депутатов нового созыва в прошлый входили избранные от ЕР директор академии имени Н.Г. Басова Марина Бочарова, индивидуальный предприниматель Алексей Панфилов, гендиректор ООО «ИК-проект инжиниринг» Николай Коржов и профессор Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко Сергей Ковалев. Помимо них, в думу снова прошли коммунист и директор по экономике ООО «Придонхимстрой известь» Константин Ашифин, лидер реготделения СРЗП Артем Рымарь и первый замдиректора местного застройщика «Аксиома» Юрий Яковлев. Еще один депутат и директор ООО «Стерх» Андрей Суверин в новом созыве представит «Новых людей», хотя в прошлый избрался от СРЗП.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», среди победителей выборов в гордуму Воронежа по одномандатным округам 19 представителей ЕР, четыре самовыдвиженца и один депутат от СРЗП.

Владимир Зоркий