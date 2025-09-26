На месте ТЭЦ-4 в Курске планируют построить культурный центр, часовню и парк

На месте части мощностей ТЭЦ-4 в центре Курска планируют создать «культурно-духовное пространство» с парковой зоной и музейным центром, сообщили в пресс-службе местного филиала АО «РИР Энерго», котрому принадлежит эта советская теплоэлекроцентраль. Уже началась разработка проектных решений по переносу части инфраструктуры ТЭЦ и освобождению площади на территории станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «РИР Энерго» Фото: пресс-служба АО «РИР Энерго»

Планируется, что одним из главных элементов общественного пространства станет часовня возле святого источника преподобного Феодосия Печерского. Объект войдет в число храмов Курской епархии. На восстановление часовни епархия ведет сбор пожертвований. На остальные работы деньги выделят из областного бюджета. Еще часть расходов покроет АО «РИР Энерго».

В историческом здании станции 1929 года постройки организуют музейную экспозицию. Общая площадь освобождаемой территории — 2,4 гектара. Проект является частью программы подготовки к 1000-летию Курска. Какие-либо иные параметры застройки общественного пространства пока не раскрываются.

Соглашение о сотрудничестве по созданию нового общественного пространства подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Курской области Александр Хинштейн и генеральный директор АО «Росатом инфраструктурные решения» (материнская структура АО «РИР Энерго») Ксения Сухотина.

Дарья Вербицкая