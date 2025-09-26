В Тамбове могут построить ЖК «Семейный» за полмиллиарда рублей

Тамбовское ООО «Специализированный застройщик "Регион"» Константина Кубрина, Ивана Пимашкина и Ильи Никишина заявило о планах построить жилой комплекс «Семейный» на улице Имени С. И. Савостьянова в Тамбове. Строительство обойдется в 506,5 млн руб., следует из проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект будущего дома

Фото: Фото с сайта наш.дом.рф Проект будущего дома

Фото: Фото с сайта наш.дом.рф

Генподрядчиком выступит московское ООО «Стройтех» Ильи Комбарова. Предполагается построить один десятиэтажный жилой дом на 112 квартир площадью от 41,5 до 75,7 кв. м и десять офисов площадью от 39 до 111,8 кв. м.

Общая площадь объекта составит 8,4 тыс. кв. м, всех жилых и нежилых помещений — 6,7 тыс. кв. м. В доме будет три пассажирских и один грузопассажирский лифт. Здание планируется сдать в четвертом квартале 2028 года.

Площадь земельного участка под проект составляет 12,3 тыс. кв. м, он находится в аренде. Парковочное пространство будет насчитывать 53 машиноместа. Предусмотрена детская площадка.

По данным Rusprofile.ru, ООО «СЗ "Регион"» было зарегистрировано в 2024 году в Тамбове как заказчик-застройщик и генподрядчик. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Гендиректор и собственник 33,33% — Константин Кубрин. Две другие доли по 33,33% принадлежат Ивану Пимашкину и Илье Никишину. 2024 год компания закончила с нулевой выручкой и убытком в 88 тыс. руб.

В начале сентября ГК «Зенит» семьи Волковых сообщила о планах построить ЖК «Притяжение» в Орле за 1,3 млрд руб.

Юрий Голубь