Сбербанк заявил о росте числа банкротств ипотечных заемщиков

В рамках нового механизма с локальными мировыми соглашениями, защищающими единственное ипотечное жилье гражданина-должника, уже появились злоупотребления. Об этом «Ъ» рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка (MOEX: SBER) Евгений Акимов.

Речь идет о применении на практике принятых в прошлом году изменений в закон о банкротстве, которые позволяют гражданину-должнику заключить отдельное мировое соглашение с кредитором по ипотечному долгу и спасти свое единственное жилье от изъятия и продажи.

«До этих поправок люди с ипотечным жильем старались в процедуру банкротства не идти, потому что понимали, что потеряют жилье и оно будет продано с торгов. Поэтому они изыскивали все возможные способы, чтобы продолжать платить по ипотеке», — поясняет господин Акимов. Сейчас, по его словам, «раздолжнители» убеждают людей идти в банкротство, ссылаясь на эти поправки, заявляя, что должникам ничего не грозит и они сохранят жилье по отдельному соглашению с банком.

Изменения в закон вступили в силу в сентябре прошлого года. По статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, количество мировых соглашений с гражданами-должниками в 2024 году увеличилось на 83% по сравнению с 2023 годом, что выше общих темпов роста потребительских банкротств. Среди этих мировых соглашений, указывает господин Акимов, есть и локальные соглашения по ипотечным кредитам. «В итоге сейчас мы наблюдаем рост процедур банкротства ипотечных заемщиков», — констатирует представитель Сбербанка.

Анна Занина