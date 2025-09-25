Главные новости к утру 25 сентября

Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Шереметьево. По информации пресс-службы авиакомпании «Россия», Airbus A 330 китайской авиакомпании Hainan Airlines (рейс Москва — Пекин) врезался в борт «России» Sukhoi Superjet (рейс Москва — Санкт-Петербург). Оба самолета отстранили от полетов, людей эвакуировали, рейсы отправились на резервных бортах.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о планах ВСУ начать наступление на поле боя, для которого потребуется помощь американской разведки, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, Россия за последние годы не добилась значительного прогресса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны НАТО не должны сбивать российские самолеты, которые, по его словам, лишь «проверяют» надежность альянса. Так господин Макрон не согласился с позицией президента США Дональда Трампа, который ранее призвал открывать огонь по самолетам РФ в случае нарушения воздушного пространства НАТО.

Число автозаправок, торгующих бензином в России, за два месяца сократилось на 360, или на 2,6%. Такие данные приводит по итогам мониторинга с 28 июля по 22 сентября компания «ОМТ-Консалт». Наиболее остро проблема дефицита ощущается на юге страны.

Котировки российского металлургического угля на восточных рынках обновили максимумы с начала года. Китайские производители запасаются сырьем перед длинными праздниками, притом что есть риски снижения предложения со стороны Австралии, основного поставщика коксующегося угля в КНР. Но дальнейший рост цен может ограничить низкая рентабельность коксохимических заводов.

В Белом доме на «президентской аллее славы» не повесили портрет 46-го президента США Джо Байдена. Вместо него на стене в рамке висит изображение автопера — устройства, которое автоматически ставит подпись за президента. Видео опубликовал официальный аккаунт Белого дома в Х.

Небо над аэропортом города Ольборг в Дании закрыли из-за обнаружения беспилотника. В результате три рейса были перенаправлены в другие аэропорты. «Сейчас мы сосредоточены на обеспечении безопасного управления воздушным движением и сотрудничаем с полицией, чтобы урегулировать ситуацию»,— говорится в заявлении Департамента транспортной авиации.

Словакия попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на сессии Генассамблеи ООН.