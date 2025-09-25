Кокс запасают перед праздниками

Котировки российского металлургического угля на восточных рынках обновили максимумы с начала года. Китайские производители запасаются сырьем перед длинными праздниками, притом что есть риски снижения предложения со стороны Австралии, основного поставщика коксующегося угля в КНР. Но дальнейший рост цен может ограничить низкая рентабельность коксохимических заводов.

Стоимость кузбасского коксующегося угля за неделю к 19 сентября в портах Дальнего Востока выросла на 8,2%, до $119 за тонну (FOB), пылеугольного топлива (PCI LV) — на 10,9%, до $123 за тонну (FOB), подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Это максимальные значения с начала года.

Директор ЦЦИ Евгений Грачев говорит, что активизировавшаяся борьба с перепроизводством угля в Китае и пополнение запасов перед Днем образования КНР поддержали цены на российский уголь. Как отмечается в обзоре ЦЦИ, многие производители угля сообщили о полном выкупе доступных объемов вплоть до начала октября. За неделю к 17 сентября запасы рядового коксующегося угля у 138 компаний снизились на 5,4%, до 2,3 млн тонн, обогащенного — на 6,6%, до 1,9 млн тонн, приводят данные аналитики.

При этом, продолжает господин Грачев, доступность австралийской продукции может снизиться. Несколько крупных австралийских компаний объявили о сокращении рабочих мест и закрытии угольных предприятий в штате Квинсленд в основном из-за падения мировых цен на уголь, роста издержек и высокой налоговой нагрузки, отмечают в ЦЦИ. Австралия — основной поставщик металлургического угля в КНР.

Снижение австралийского предложения поддерживает цены и делает альтернативные поставки более востребованными, подтверждает аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. За восемь месяцев текущего года экспорт российского коксующегося угля в Китай незначительно, но вырос — на 2,6% год к году, приводит господин Грачев данные таможенной статистики КНР.

По словам Евгения Грачева, уголь из России и Монголии, предлагаемый по более низким ценам, чем австралийский, востребован на китайском рынке у местных производителей стали и отдельных коксохимических предприятий, которые таким образом снижают стоимость своей сырьевой корзины. Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что 90% российского экспорта коксующегося угля приходится на Китай и Индию, но экономика поставок в КНР не всегда прибыльна для российских компаний. Так, по его словам, нетбэк у кузбасских угольщиков все еще не покрывает себестоимость добычи. По данным NEFT Research за неделю, к 14 сентября нетбэк поставок коксующегося угля на условиях FOB Дальний Восток вырос на 8,3%, до 5,7 тыс. руб. с тонны.

В ЦЦИ отмечают, что, несмотря на оживление китайского рынка металлургического угля, в краткосрочной перспективе сдерживающим фактором дальнейшего роста цен выступает низкая рентабельность коксохимических заводов после двух волн снижения цен на кокс. По данным S&P Global, потребители коксующегося угля по всей Азии диверсифицируют закупки, чтобы контролировать затраты. Китайский спрос по-прежнему представляет неопределенность, и сохраняются вопросы относительно устойчивости восстановления цен в третьем квартале, добавляют аналитики.

Индия остается главным направлением для переориентации российских потоков, полагает Кирилл Лысенко. Спрос на сталь в стране растет, а собственная база качественного коксующегося угля ограничена. По прогнозам, продолжает эксперт, импортный спрос в Индии увеличится с примерно 87 млн тонн в 2025 году до примерно 135 млн тонн к 2030 году. Как отмечает господин Лысенко, важным рынком для российских поставщиков остается и Турция, где доменные печи то сокращают, то наращивают производство, что стимулирует спрос на коксующийся уголь.

В целом, несмотря на всплески на отдельных рынках, фундаментальных оснований для устойчивого роста угольных котировок в ближайшей перспективе не наблюдается, говорит директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По прогнозам NEFT Research, период низких цен на глобальном рынке может продлиться два-три года (см. “Ъ” от 23 сентября).

Полина Трифонова