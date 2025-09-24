Каждая пятидесятая АЗС в России перестала продавать бензин

Число автозаправок, торгующих бензином в России, за два месяца сократилось на 360, или на 2,6%. Такие данные приводит по итогам мониторинга с 28 июля по 22 сентября компания «ОМТ-Консалт». Наиболее остро проблема дефицита ощущается на юге страны.

Сильнее всего сокращение затронуло независимые сети (-4,1%) и Южный федеральный округ, где число АЗС уменьшилось на 14,2%. В Крыму и Севастополе бензин перестали продавать около половины заправок. Эксперты связывают это с плановыми ремонтами НПЗ, логистическими проблемами и снижением производства топлива. По оценке источника «Ъ», выпуск бензина упал примерно на 10%.

В правительстве, по словам осведомленных источников, обсуждают продление запрета на экспорт бензина до конца года для всех участников рынка. В Минэнерго заявили, что ситуация находится на постоянном контроле, а весь дополнительный объем топлива направляется на внутренний рынок. Ожидается, что стабилизация наступит к концу октября.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Перебои в колонках».