Словакия попросила исключить ее из плана по отказу от российского газа
Словакия попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на сессии Генассамблеи ООН.
По словам господина Бланара, Словакия может потерять более €10 млрд, если прекратит поставки газа из России. Кроме того, страна рискует столкнуться с иском от компании «Газпром».
Заявление прозвучало после предложения Еврокомиссии по 19-му пакету антироссийских санкций ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа с начала 2027 года.