В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета, людей эвакуировали

Пассажиров авиарейса FV 6097 из Москвы в Cанкт-Петербург, вылетавшего из аэропорта Шереметьево, эвакуировали из самолета Sukhoi Superjet из-за столкновения с другим пассажирским бортом на взлетно-посадочной полосе, сообщили «Ъ» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

«В настоящий момент проводится осмотр воздушного судна техническими службами. Пассажиры были высажены в здание аэровокзала, в 23:08 мск началась посадка на рейс в Санкт-Петербург на резервный самолет»,— сообщили в пресс-службе.

По информации Telegram-канала Shot, в момент столкновения на борту находилось около 100 человек. В результате у Sukhoi Superjet была повреждена хвостовая часть.