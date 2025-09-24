В Белом доме вместо портрета Байдена повесили фото автопера

В Белом доме на «президентской аллее славы» не повесили портрет 46-го президента США Джо Байдена. Вместо него на стене в рамке висит изображение автопера — устройства, которое автоматически ставит подпись за президента. Видео опубликовал официальный аккаунт Белого дома в Х.

Автоперо применялось в конце президентского срока Джо Байдена. Его использовали при помиловании и смягчении приговоров. Господин Байден в интервью The New York Times утверждал, что все документы, подписанные этим устройством, одобрял он лично, а прибегать к автоподписи приходилось, потому что «речь шла о большом количестве людей».

В марте президент США Дональд Трамп утверждал, что помилования, подписанные бывшим руководителем государства, недействительны, поскольку подписаны автопером. Он заявлял, что господин Байден «ничего не знал» о подписываемых указах.

Джо Байден — не единственный президент, который пользовался технологией. Президент Гарри Труман таким образом подписывал чеки и письма, к автоперу также прибегал президент Барак Обама, отмечал «Голос Америки» (VOA, признан в РФ иноагентом).

О планах создать «президентскую аллею славы» в Белом доме Дональд Трамп сообщал в начале сентября в интервью The Daily Caller. Тогда он говорил, что портрета Джо Байдена среди других президентов там не будет.