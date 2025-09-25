Макрон призвал не открывать огонь при нарушении воздушного пространства НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны НАТО не должны сбивать российские самолеты, которые, по его словам, лишь «проверяют» надежность альянса. Так господин Макрон выразил несогласие с позицией президента США Дональда Трампа, который ранее призвал открывать огонь по самолетам РФ в случае нарушения воздушного пространства НАТО.

В интервью радиостанции RFI и телеканалу France 24 президент Франции назвал нынешнюю реакцию НАТО «пропорциональной», но отметил, что при «новых провокациях» она должна быть «немного более сильной».

Ранее Польша, Эстония и Румыния заявили о нарушении их воздушного пространства, предположительно российскими дронами и истребителями МиГ-31.

Минобороны РФ и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвали эти обвинения безосновательными. В Минобороны уточнили, что полет российских истребителей 19 сентября проходил строго по плану, над нейтральными водами и не нарушал границ.