Небо над городом Ольборг в Дании закрыли из-за обнаружения БПЛА

Небо над аэропортом города Ольборг в Дании закрыли из-за обнаружения беспилотника, сообщает Ekstra Bladet. В результате три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

«Сейчас мы сосредоточены на обеспечении безопасного управления воздушным движением и сотрудничаем с полицией, чтобы урегулировать ситуацию»,— говорится в заявлении Департамента транспортной авиации ВВС.

По информации департамента, перенаправлены были рейсы авиакомпаний Norwegian, SAS и KLM были перенаправлены. Рейсы Norwegian и SAS вернулись в обратно Копенгаген, откуда и вылетели.