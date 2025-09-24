Посол Армении подтвердил самоубийство экс-чиновника Росреестра Авакяна

Бывший замглавы управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян совершил суицид, заявил газете «Грапарк» посол Армении в РФ Гурген Арсенян. Версия с убийством, уточнил посол, исключена.

В консульство, где экс-чиновник провел последние минуты жизни, он пришел по собственной воле, утверждает дипломат.

Сейчас специалисты ждут разрешения Министерства иностранных дел Армении на вывоз тела из консульства, поскольку территория дипмиссии считается территорией иностранного государства, передает «Ъ-СПб». До этого «Фонтанка» сообщила, что сотрудники СКР и оперативники уголовного розыска не смогли провести осмотр тела господина Авакяна — их попросили «срочно покинуть территорию Армении» после того, как такое распоряжение поступило от армянского МИДа, утверждает издание со ссылкой на источники. «Ъ-СПб» в правоохранительных органах опровергли эту информацию.

Господин Авакян проходит фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК) на сумму более 4,2 млрд руб. Накануне он сбежал из здания суда в Кронштадте в перерыве во время слушания, и оттуда, по предварительной информации, отправился в консульство.

