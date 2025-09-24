«Фонтанка»: силовикам в Петербурге не дали осмотреть тело экс-чиновника Авакяна

Сотрудники Следственного комитета и оперативники уголовного розыска не смогли провести осмотр тела бывшего чиновника Бориса Авакяна. Мужчина был найден мертвым в туалете консульства Армении в Санкт-Петербурге после того, как сбежал с заседания суда по своему уголовному делу.

Силовикам разрешили пройти в здание консульства на Большом проспекте Васильевского острова, но вскоре их попросили «срочно покинуть территорию Армении». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники. В публикации поясняется, что для посещения здания дипмиссии требуется разрешение консула, но «его оказалось недостаточно». «Фонтанка» пишет, что правоохранителей попросили на выход «после распоряжения Министерства иностранных дел».

Около полудня в пресс-службе ГСУ СКР по городу заявляли «РИА Новостям», что следователи главка «работают на месте происшествия».

По предварительной версии, господин Авакян покончил с собой. Адвокат бывшего чиновника заявила СМИ, что не верит в версию о суициде. По словам юриста, подзащитный не высказывал подобных настроений.