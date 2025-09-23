Монако, Люксембург и Мальта признали государственность Палестины

Монако, Люксембург и Мальта присоединились к растущему списку стран, признающих государственность Палестины. Представители стран объявили об этом на Генеральной Ассамблее ООН, передает CNN.

По данным телеканала, уже около 80% государств-членов ООН поддержали принцип «двух государств для двух народов», подразумевающий решение конфликта между Израилем и Палестиной в закреплении государственности обеих стран. За последние несколько суток о признании арабской страны заявили также Бельгия, Франция, Португалия, Канада, Великобритания и Австралия.

Согласно CNN, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер впоследствии заявил, что юридическое признание палестинского государства может произойти только после того, как военизированная палестинская группировка «Хамас» сложит оружие и освободит израильских заложников, взятых в плен во время вторжения 7 октября 2023 года.

Волна признаний Палестины происходит на фоне продолжающей операции Израиля по захвату города Газа. 16 сентября комиссия, созданная Советом ООН по правам человека, признала действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории палестинского анклава геноцидом.

