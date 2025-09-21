Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Португалия признала государство Палестина

Португалия признала государственность Палестины, сообщил министр иностранных дел республики Паулу Ранжел.

«Признание должно проложить путь к умеренному решению, далекому от радикализма»,— следует из заявления, которое приводит телеканал SIC Notcias.

21 сентября о признании палестинского государства объявили власти Великобритании, Канады и Австралии. Помимо этих стран Палестину признают еще 147 из 193 государств членов ООН. 22 сентября Франция проведет в ООН конференцию, посвященную признанию Палестины.

