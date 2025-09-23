Бельгия признала государственность Палестины

Бельгия официально присоединилась к странам, которые признали государственность Палестины. Об этом на Генеральной Ассамблеи ООН заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер.

«Бельгия всегда защищала принцип двух государств и сегодня присоединилась к подписантам Нью-Йоркской декларации. Только такое решение позволит жителям Израиля и Палестины жить рядом в мире и безопасности»,— сказал он. (цитата по ТАСС)

По словам господина Де Вевера, недавние заявления израильских политиков, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, о том, что государство Палестина не будет существовать, стали дополнительным поводом для поддержки палестинцев.

На сегодняшний день Палестину признали более 150 стран, включая Россию.