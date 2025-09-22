В Ялте оценили ущерб от атаки беспилотников в 18,7 млн рублей

В Ялте после атаки беспилотников введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Предварительный ущерб от удара БПЛА превышает 18,7 млн руб., сообщила градоначальник Янина Павленко в своем Telegram-канале.

В администрации готовят документы для обращения к главе Крыма Сергею Аксенову с ходатайством о введении режима ЧС республиканского уровня. Эта мера позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий атаки.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что для восстановления школы в поселке Форос, пострадавшей в результате атаки беспилотников, будут использованы средства из регионального и муниципального фондов ЧС.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что при атаке БПЛА в Форосе пострадали 16 человек, трое погибли. Повреждения получили школа и объекты санатория «Форос».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).

Анна Гречко