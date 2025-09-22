Фонды ЧС направят средства на ремонт школы Фороса после атаки БПЛА

Для восстановления школы в поселке Форос, пострадавшей в результате атаки беспилотников, будут использованы средства из регионального и муниципального фондов ЧС. Об этом 22 сентября в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Средства пойдут на ремонт актового зала и библиотеки. В здании также выбиты окна, в том числе в столовой. Сумма ущерба уточняется.

Госпожа Павленко подчеркнула, что восстановительные работы будут организованы максимально быстро.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что при атаке БПЛА в Форосе пострадали 16 человек, трое погибли. Повреждения получили школа и объекты санатория «Форос».

Семьям погибших назначены выплаты в размере 1,5 млн руб., пострадавшие также получат компенсации в зависимости от тяжести травм. По данным Минобороны России, удар был нанесен фугасными боезарядами по территории курортной зоны, где отсутствуют военные объекты.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).

Анна Гречко