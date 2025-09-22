После ночной атаки БПЛА в Крыму возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинских дронов на поселок Форос в Крыму. Дело расследуется по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), передает пресс-служба СКР.

По версии следствия, 21 сентября ВСУ нанесли удар по населенному пункту с применением беспилотников. Погибли трое мирных жителей, еще 15 человек получили ранения.

На месте работают следователи и криминалисты СК России: изымаются обломки дронов для проведения экспертиз, фиксируется ущерб, опрашиваются свидетели. Следствие устанавливает лиц, отдавших и выполнивших приказ об атаке гражданских объектов на территории России.

Вячеслав Рыжков