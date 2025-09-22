Семьям погибших при атаке БПЛА в Крыму выплатят по 1,5 млн рублей

Семьям погибших в результате атаки БПЛА на санаторий и школу в поселке Форос Республики Крым предусмотрены выплаты в размере 1,5 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Пострадавшие получат компенсации в зависимости от тяжести травм: при тяжелых и средних ранениях — по 600 тыс. руб., при легких — по 300 тыс. руб.

Глава республики выразил соболезнования родным погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при атаке БПЛА в Форосе пострадали 16 человек, трое погибли. Повреждения получили школа и объекты санатория «Форос». По данным Минобороны России, удар был нанесен фугасными боезарядами по территории курортной зоны, где отсутствуют военные объекты.

По факту налета дронов СКР возбудил уголовное дело. Дело расследуется по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Анна Гречко