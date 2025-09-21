В школе Фороса потушили пожар после атаки БПЛА

В крымском поселке Форос в здании средней школы произошел пожар после атаки беспилотников. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, возгорание началось в актовом зале на втором этаже. На момент происшествия детей в здании не было.

Площадь пожара составила 80 кв. м, локализовать огонь удалось в 20:54. Полная ликвидация завершилась в 22:51.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ученики школы в поселке Форос Республики Крым, здание которой пострадало в результате атаки беспилотников, временно будут обучаться дистанционно.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в результате удара БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос» и здание школы. По данным Минобороны РФ, погибли два человека, 15 пострадали.

Анна Гречко