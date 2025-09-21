В Крыму учеников школы после атаки БПЛА перевели на дистант

Ученики школы в поселке Форос Республики Крым, здание которой пострадало в результате атаки беспилотников, временно будут обучаться дистанционно. Об этом 21 сентября сообщили в Министерстве образования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, специалисты проводят обследование здания для оценки характера повреждений. После экспертизы планируется ремонт. На время восстановительных работ уроки будут проходить онлайн.

Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в Форосе после удара дронов повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос» и здание школы. По предварительной информации, пострадали 15 человек, есть погибшие. В учебном заведении разрушен актовый зал и повреждена библиотека, ранение получил охранник.

Анна Гречко