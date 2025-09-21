После атаки БПЛА в Форосе полностью разрушен актовый зал школы

В поселке Форос городского округа Ялта актовый зал школы был полностью разрушен в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Ранен охранник. Библиотека получила серьезные повреждения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По данным властей, удары БПЛА повредили несколько объектов на территории санатория «Форос», а падение обломков сбитого аппарата вызвало возгорание сухой растительности в районе Ялты. В результате атаки пострадали около 15 человек, число погибших уточнялось, сообщил глава республики Сергей Аксенов. На месте происшествия работали профильные службы, пострадавшим оказывали медицинскую помощь силами службы «скорой помощи» региона и ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства».

Глава республики отметил, что держал ситуацию под личным контролем, а также призвал местных жителей гостей курорта доверять исключительно официальной информации.

Ранее Минобороны РФ сообщило о 16 сбитых БПЛА над Черным морем, ещё три аппарата были перехвачены на территории Крыма.

Мария Удовик