Главные новости Черноземья за 18 сентября: Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Как выяснил «Ъ-Черноземье», бизнесмен Евгений Волков, планировавший вместе с партнером строительство логистического центра под Воронежем в районе Нагорной дубравы, отказался от своих планов, посчитав вызвавший широкий негативный резонанс проект оценочной стоимостью 1 млрд руб. «бесперспективным». Накануне жители соседних СНТ обратились в СКР с просьбой «остановить вырубку деревьев».

В Воронеже планируют запустить видеонаблюдение с распознаванием лиц. Как выяснил «Ъ-Черноземье», за тендер на распознавание лиц в Воронеже могут побороться два ведущих IT-игрока. Вложения оцениваются в 59 млн руб.

Бывшему тамбовскому губернатору Максиму Егорову, обвиняемому в коррупции, продлили арест в СИЗО. Господин Егоров по решению суда пробудет под стражей до 23 декабря. В смягчении меры пресечения на домашний арест ему отказано.

В Белгороде на продажу вновь выставили гостиничный спа-комплекс «Белогорье» на улице Песчаной, 1а, на берегу водохранилища. В этот раз объект оценили в 290 млн руб. Собственник, по информации «Ъ-Черноземье», хочет выйти в кэш и переинвестировать деньги «в более выгодные проекты» за пределами приграничья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечерний Белгород. Соборная площадь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вечерний Белгород. Соборная площадь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стало известно, что представители МСП из приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей в рамках программы восстановления регионов получат доступ к льготным кредитам с использованием механизма «зонтичных поручительств». Общий лимит средств составляет 4 млрд руб.

Один из фигурантов дела о хищениях при строительстве линий обороны на границе с Украиной и экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил, что намерен принять участие в специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца

Министерство промышленности и транспорта Воронежской области подвело итоги трех аукционов на поставку автобусов большого и особо большого классов на маршруты в облцентр. Технику общей стоимостью 927 млн рублей поставят в регион нижегородская и московская компании.

Сергей Калашников