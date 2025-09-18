Находящийся в СИЗО экс-депутат Курской облдумы Васильев хочет пойти на СВО

Один из фигурантов дела о хищениях при строительстве линий обороны на границе с Украиной и экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев намерен принять участие в специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на самого бывшего парламентария.

экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев (в центре)

Фото: со страницы Максима Васильева «Вконтакте» экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев (в центре)

Фото: со страницы Максима Васильева «Вконтакте»

В данный момент господин Васильев находится в столичном СИЗО по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Его задержали и заключили под стражу в конце апреля. Впоследствии он признал вину и заключил досудебное соглашение.

«Даже если изберут условное наказание, я бы все равно ушел на СВО. Я это принял для себя уже давно», — цитирует ТАСС Максима Васильева с последнего заседания по продлению ему меры пресечения. Он также отметил, что ранее писал обращения в Министерство обороны РФ, чтобы его отправили на СВО, но никакого ответа не получил. До ареста экс-депутат служил в спецназе «Ахмат» и в боевом подразделении «Каштан».

Активное расследование коррупции при строительстве линий обороны на границе с Украиной идет с конца прошлого года, когда были задержаны топ-менеджеры областной корпорации развития, финансировавшей работы. Совокупный ущерб оценивается в 4 млрд руб.: по версии следствия, на некоторых участках работы были исполнены лишь на 10%, а выделенные средства были похищены участниками строительства. Дело против экс-руководителей корпорации Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина, а также предпринимателя Андрея Воловикова уже поступило в суд. Материалы в отношении бывших губернатора и его заместителя Алексея Смирнова и Алексея Дедова, а также Максима Васильева и его партнеров пока не подготовлены к рассмотрению по существу.

Владимир Зоркий