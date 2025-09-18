Нижегородская и московская фирмы поставят автобусы в Воронеж за 927 млн рублей

Министерство промышленности и транспорта Воронежской области подвело итоги трех аукционов на поставку автобусов большого (БК) и особо большого классов (ОБК) в облцентр. Два подряда на десять автобусов БК и десять ОБК взяло нижегородское ООО «Глобалавто», еще один — на десять больших автобусов достался московскому ООО «Авто сейл». Общая сумма заключенных контрактов составила 927,7 млн руб. Источник финансирования — облбюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В обоих выигранных «Глобалавто» аукционах компания заключила контракты по начальной цене — в 184,2 млн и 285,2 млн руб. соответственно. Только заявки победителя были признаны соответствующими требованиям. «Автосейл» же снизил начальную цену контракта, предложив 458,3 млн руб. за свои услуги и обойдя другого участника аукциона. Вторая компания предложила начальные 460,6 млн руб.

Согласно аукционной документации, автобусы необходимо поставить до 8 декабря. Все транспортные средства должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, информационными табло, розетками и USB-розетками, местами для маломобильных пассажиров, а также кондиционерами.

По данным Rusprofile, ООО «Глобалавто» зарегистрировано в Павлове Нижегородской области в 2013 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — торговля автотранспортными средствами. Доли в компании принадлежат Наталье Мартемьяновой (60%) и гендиректору Дмитрию Мастаеву (40%). Выручка общества в 2024 году составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 217 млн руб. С 2014 года с компанией заключено 300 госконтрактов на 7,8 млрд руб. ООО «Автосейл» зарегистрировано в Москве в 2014 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — торговля легковыми авто и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Компанией в равных долях владеют ее гендиректор Максим Мельников и Максим Ханжин. В 2024 году общество продемонстрировало выручку в 3,6 млрд руб. при чистой прибыли в 49 млн руб.

Нижегородское «Глобалавто» поставляет автобусы в Воронеж с 2022 года. В декабре 2023-го компания выиграла два аукциона на поставку 21 автобуса в облцентр за 258 млн руб.

Егор Якимов