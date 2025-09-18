Инвестор отказался от строительства логоцентра за 1 млрд рядом с воронежской Нагорной дубравой

Бизнесмен Евгений Волков, планировавший вместе с партнером строительство логистического центра под Воронежем в районе Нагорной дубравы, отказался от своих планов, посчитав проект «бесперспективным». Об этом он рассказал «Ъ-Черноземье», подчеркнув, что «не имеет никакого отношения к рубке деревьев на участке вблизи СНТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором жители ближайших к участку, где планировалась застройка, садовых товариществ («Спектр», «Политехник», «Роща», «Северный бор» и «Весна 92») обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой сохранить лесные насаждения на участке. По словам жителей с видео, на территории «уже начинают вырубать» деревья.

Господин Волков, планировавший возведение центра, заявил «Ъ-Черноземье», что не ведет никаких работ на территории. «Я уже не имею к этому никакого отношения. Я не увидел в этом проекте коммерческой выгоды и занимаюсь совершенно другими делами»,— подчеркнул господин Волков. Побеседовать с его партнером Павлом Тулиновым не удалось — он попросил корреспондента «Ъ-Черноземье» перезвонить, однако позже не отвечал на звонки.

В августе стало известно, что региональные власти отказали в согласовании проекта из-за угрозы вырубки леса и соседства с природным заказником. Реализацию проекта воронежских бизнесменов Павла Тулинова (охранная деятельность и сельхозпроизводство) и Евгения Волкова (АПК и грузоперевозки) по строительству логистического комплекса оценочной стоимостью 1 млрд руб. в Рамонском районе осложнила близость застройки к охраняемой Нагорной дубраве. Параметры застройки первоначально было решено корректировать в соответствии с рекомендациями регионального минприроды, насчитавшего на участке более 100 тыс. деревьев «в хорошем состоянии». Теперь стало известно, что от заявленного ранее проекта бизнесмены отказались. Господин Волков в августе предполагал в беседе «Ъ-Черноземье», что «удачное расположение участка могло заинтересовать других инвесторов».

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье» «100 тысяч деревьев за логоцентр».

Ульяна Ларионова