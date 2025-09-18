В Воронеже планируют запустить видеонаблюдение с распознаванием лиц

Системы городского видеонаблюдения в Воронеже, которыми управляет МКУ «Безопасный город», планируют дополнить функционалом распознавания лиц горожан. Об этом на планерке в мэрии накануне сообщил директор муниципального казенного учреждения Роман Образцов. Планируется, что распознавание лиц должно заработать уже в 2025 году.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в местных органах власти, объявить госзакупку на оказание услуг по подключению городской сети камер к облачной биометрической идентификации лиц должны в течение ближайшего месяца. Источник «Ъ-Черноземье» на рынке телекома Воронежской области ожидает, что на тендер заявятся две компании, известные своими ведущими на российском IT-рынке решениями в сфере распознавания лиц: участниками, предположительно, должны стать петербургская группа компаний «ЦРТ» и московская NtechLab.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Разработана концепция развития системы видеонаблюдения Воронежа до 2027 года. В частности, в 2025 году продолжится ее совершенствование посредством построения специального раздела вычислительной инфраструктуры, включающего в себя подсистему видеоидентификации физических лиц»,— сказал на планерке в мэрии господин Образцов.

В качестве подготовки к осуществлению проекта МКУ «Безопасный город» совместно с властями области и правоохранительными структурами определили места установки и зоны обзора новых систем видеонаблюдения. На внедрение системы, как было сообщено на планерке, планируется направить 59 млн руб. Камеры, на которых установят соответствующее программное обеспечение, выберут вместе с полицией. Иные детали проекта власти в пресс-службе мэрии не раскрывают, ссылаясь на то, что он «затрагивает интересы силовых структур».

По словам директора господина Образцова на планерке, технология распознавания лиц поможет «повысить уровень раскрываемости преступлений и сделать территорию города безопаснее».

По данным Rusprofile, в ГК «ЦРТ» входят ООО «ЦРТ», «ЦРТ-Инновации» и «ЦРТ-Софт». Основное юрлицо ООО «ЦРТ» зарегистрировано в сентябре 1997 года в Санкт-Петербурге для разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 15,7 тыс. руб. Генеральный директор — Дмитрий Дырмовский. Информация об учредителях компании скрыта. В 2024 году ООО выручила 2,8 млрд руб. и получила чистую прибыль 154 млн руб. По данным Rusprofile, ООО «Нтех Лаб» зарегистрировано в июле 2015 года в Москве. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Алексей Паламарчук. Учредителем выступает МКАО «НТХ», которым также владеет господин Паламарчук. ООО «Нтех Лаб» завершила предыдущий год с 1,3 млрд руб. выручки и 55 млн чистой прибыли.

Инфраструктура видеонаблюдения Воронежа включает свыше 7 тыс. камер, интегрированных в систему муниципального мониторинга. Из них 1,5 тыс. были установлены в рамках финансирования из городского и областного бюджетов. Планируется, что к 2027 году городская система безопасности будет дополнена камерами, размещенными на торговых центрах и гостиницах, а также видеодомофонами на подъездах многоквартирных домов.

За 2025 год центр мониторинга «Безопасного города» проанализировал 123 массовых мероприятия и 454 дорожно-транспортных происшествия, а также выявил 502 административных правонарушения. По информации главного управления МВД России по Воронежской области, полученные от учреждения материалы помогли раскрыть 120 преступлений и дополнительно выявить 309 «противоправных действий».

Сергей Калашников, Кабира Гасанова