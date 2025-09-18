МСП из приграничных регионов получат 4 млрд рублей льготных кредитов

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) из приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей в рамках программы восстановления этих регионов получат доступ к льготным кредитам с использованием механизма «зонтичных поручительств» федеральной Корпорации МСП. Общий лимит выделенных на эти цели средств составляет 4 млрд руб. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Специальные лимиты на поручительства общим объемом 2,1 млрд руб. уже распределены в банках-партнерах. В их число вошли Сбербанк, Альфа-Банк, МСП Банк, ВТБ и ПСБ.

В основе зонтичного механизма, как пояснили в Минэкономразвития, лежит предоставление Корпорацией МСП банкам-партнерам специальных лимитов на поручительства. В рамках них финансовые организации выдают кредиты малому и среднему бизнесу, а Корпорация МСП выступает поручителем и покрывает до 50% суммы займа. Объем одного поручительства может составлять до 1 млрд руб. сроком на десять лет. Механизм гарантирует банку возврат средств, что позволяет ему снижать объем резервов и направлять высвобожденную ликвидность на дальнейшее кредитование бизнеса.

Год назад представители МСП трех приграничных регионов получили льготные кредиты на 10 млрд руб.

