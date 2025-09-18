Бывшему тамбовскому губернатору Максиму Егорову продлили арест в СИЗО

Басманный райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Это следует из картотеки суда.

Господин Егоров находится под стражей с конца июля. Ему вменяют получение незаконных вознаграждений, в том числе в виде услуг, на сумму порядка 80 млн руб. В основу уголовного дела легли показания бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, которого в начале года задержали по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Как пишет РБК, Максим Егоров по решению суда пробудет под стражей до 23 декабря. В смягчении меры пресечения на домашний арест ему отказано.

Максим Егоров руководил Тамбовской областью больше трех лет. До назначения на пост врио губернатора в октябре 2021 года он занимал должности замглавы Минстроя РФ и главного государственного жилищного инспектора. В 2022 году господин Егоров выиграл губернаторские выборы, набрав 84,95% голосов. В ноябре 2024 года он неожиданно сообщил об отставке, объявив, что уходит на работу на федеральный уровень. Однако он никуда так и не был назначен.

Александр Никитин, губернатор Тамбовской области в 2015-2021 годах. Во время встречи с журналистами в 2021 году

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в начале октября 2021 года, а Александр Никитин стал сенатором РФ. Господин Егоров выиграл выборы и пробыл в должности до 2024 года

Врио губернатора Тамбовской области с ноября 2024 года Евгений Первышов (справа) и бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров (в центре). Господин Егоров в июле 2025 года стал фигурантом уголовного дела о коррупции

В 2021-м врио главы Тамбовской области был назначен Максим Егоров. В 2022-м он победил на выборах, но уже в 2024 году был освобожден с поста в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне», но нового назначения так и не получил. В июле 2025-го его арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере Алексей Смирнов руководил Курской областью меньше года: 15 мая 2024-го получил должность врио, 10 сентября после выборов избавился от приставки, однако уже в декабре заявил о переходе на новое место службы. В 2025 году стал фигурантом уголовного дела о коррупции при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной

В декабре 2024 года должность врио губернатора Курской области получил Александр Хинштейн. Подробнее о расследовании — в материале «Ъ-Черноземье» «Не сразу взятка строилась».

Владимир Зоркий