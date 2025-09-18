Бывшему тамбовскому губернатору Максиму Егорову продлили арест в СИЗО
Басманный райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Это следует из картотеки суда.
Господин Егоров находится под стражей с конца июля. Ему вменяют получение незаконных вознаграждений, в том числе в виде услуг, на сумму порядка 80 млн руб. В основу уголовного дела легли показания бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, которого в начале года задержали по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Как пишет РБК, Максим Егоров по решению суда пробудет под стражей до 23 декабря. В смягчении меры пресечения на домашний арест ему отказано.
Максим Егоров руководил Тамбовской областью больше трех лет. До назначения на пост врио губернатора в октябре 2021 года он занимал должности замглавы Минстроя РФ и главного государственного жилищного инспектора. В 2022 году господин Егоров выиграл губернаторские выборы, набрав 84,95% голосов. В ноябре 2024 года он неожиданно сообщил об отставке, объявив, что уходит на работу на федеральный уровень. Однако он никуда так и не был назначен.
