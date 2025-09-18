$424 млрд на кибербезопасность и кластер БПЛА в Чувашии

Мировой рынок кибербезопасности может превысить $424 млрд к 2030 году. Российские решения в области информационной безопасности применяются для организации корпоративных коммуникаций, в работе госучреждений, финансовых организаций, в телекоммуникационном секторе и здравоохранении.

В Чувашии создадут промышленный кластер «Барс» в сфере беспилотных систем. Проект является первым этапом создания в республике трех новых промышленных кластеров до 2030 года.

В метро Казани планируют внедрить систему оплаты с помощью QR-кода. Когда проект будет реализован, оплатить поездку можно будет через приложение, отсканировав QR-код или воспользовавшись Bluetooth.

95% многоквартирных домов в Татарстане готовы к отопительному сезону. В то же время 10 районов республики не разместили ни одного паспорта готовности в федеральной системе.

В Чувашии и Марий Эл наблюдается дефицит кадров в сфере кибербезопасности. По мнению эксперта, Татарстан занимает ведущие позиции по подготовке IT-кадров после Москвы и Санкт-Петербурга, а соседние регионы сталкиваются с проблемами из-за ограниченного количества профильных вузов и невозможности конкурировать по зарплатам.

УФАС по Татарстану возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства против казанского застройщика с долгом 100 млн руб. По версии службы, застройщик вводил своих клиентов в заблуждение, используя ложную рекламу в социальной сети. Организация скрывала банкротство и дисквалификацию директора компании.

Татарстан вошел в топ-5 регионов по оплате билетов «Пушкинской картой». В первом полугодии 2025 года в республике было продано более 568 тыс. билетов.

Диана Соловьёва