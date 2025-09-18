Эксперт: в Чувашии и Марий Эл есть дефицит кадров в сфере кибербезопасности

Чувашия и Марий Эл испытывают дефицит специалистов по информационной безопасности из-за ограниченной образовательной базы и проблем с удержанием кадров. Такую оценку дал заместитель гендиректора АО «Агропромцифра» Петр Угрюмов в беседе с «Ъ Волга-Урал».

По словам спикера, Татарстан занимает ведущие позиции по подготовке IT-кадров и специалистов по информационной безопасности после Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время соседние регионы сталкиваются с проблемами из-за ограниченного количества профильных вузов и невозможности конкурировать по зарплатам с московскими и петербургскими компаниями.

Господин Угрюмов отметил, что квалифицированным специалистам из регионов сразу предлагают работу в финтех-компаниях столиц с зарплатами, которые местные работодатели предложить не могут.

В качестве решения проблемы эксперт предложил использовать госсубсидии и вернуть практику обязательного распределения выпускников после обучения.

Анар Зейналов