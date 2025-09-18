К 2030 году объем мирового рынка кибербезопасности составит $424,14 млрд. Такой прогноз представила вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и СНГ Анна Кулашова на сессии «Ъ Волга-Урал» в рамках форума Kazan Digital Week 2025.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Мировой рынок кибербезопасности может превысить $424 млрд к 2030 году

Ранее сообщалось, что на мировом рынке растет спрос на российские технологии кибербезопасности. Отмечается, что российские решения применяются для организации корпоративных коммуникаций, в работе государственных учреждений, финансовых организаций, в телекоммуникационном секторе и здравоохранении.

Среди покупателей российской продукции в этой сфере — страны Африки, Азии и Ближнего Востока.

Анар Зейналов