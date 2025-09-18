Против казанского застройщика с долгом 100 млн рублей возбудили дело

УФАС по Татарстану возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства против застройщика «Техно-Ремонт» с долгом на сумму в размере более 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии службы, застройщик вводил своих клиентов в заблуждение, используя ложную рекламу в социальной сети. Организация скрывала банкротство и дисквалификацию директора компании.

Установлено, что за привлекающими внимание иллюстрациями и фразами скрываются долги, штрафы и неустойки, а также множество судебных исков о банкротстве.

В феврале владелец «Техно-Ремонта» был дисквалифицирован на год за предоставление ложных сведений в налоговую. Все принадлежащие ему организации фигурируют в уголовном деле о хищении средств дольщиков в Москве.

Татарстанское УФАС выдавало «Техно-Ремонту» предупреждение о необходимости прекратить распространение ложных сведений. Однако компания продолжила вводить клиентов в заблуждение, заявляя о себе как о надежном застройщике, что и стало причиной завести дело о нарушении антимонопольного законодательства.

