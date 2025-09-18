В метро Казани планируют внедрить оплату по QR-коду

В казанском метрополитене собираются внедрить оплату с помощью QR-кода. Соответствующее соглашение с ООО «Яндекс.Такси» было подписано на форуме Kazan Digital Week, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Когда проект будет реализован, оплатить поездку можно будет через приложение, отсканировав QR-код или воспользовавшись Bluetooth.

Еще один способ бесконтактной оплаты, который уже действует в казанском метро, — биометрия. С запуска сервиса им воспользовались уже 48 409 пассажиров.

Бесконтактная оплата уже используется в городских автобусах, трамваях и троллейбусах. В начале года пресс-служба мэрии сообщила, что бесконтактную оплату планируют установить еще в 152 автобусах.

Анна Кайдалова