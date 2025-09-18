95% многоквартирных домов в Татарстане готовы к отопительному сезону

Республика почти готова к отопительному сезону — в системе ГИС МЖФ размещены паспорта более 95% многоквартирных домов. Однако на федеральном уровне готовность региона оценивается по информации ГИС ЖКХ, куда загружена только половина паспортов. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полностью завершили оформление документов Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Атнинский, Кайбицкий, Спасский и Муслюмовский районы. В то же время ряд муниципалитетов пока не разместили в федеральной системе ни одного паспорта, среди них Азнакаевский, Актанышский, Альметьевский, Балтасинский, Буинский, Камско-Устьинский, Менделеевский, Тетюшский, Тукаевский и Черемшанский районы.

Проверки выявили случаи подписания паспортов на дома, фактически не соответствующие требованиям. В Казани, Альметьевске и Тукаевском районе были зафиксированы нарушения: затопленные подвалы, поврежденные трубы, разбитые окна, трещины в отмостках, неисправные дымоходы.

С этого года паспорта согласовываются с ООО «Газпром трансгаз Казань».

Газовой компании предъявлено на подпись 9,5 тыс. документов, более 600 из них возвращены на доработку. Основные причины возврата связаны с повреждениями вентиляционных и дымовых каналов, отсутствием необходимых актов, неисправной арматурой и несоответствием креплений газопроводов.

Жилинспекция Татарстана отмечает, что именно в столице республики значительное число многоквартирных домов отключено от газоснабжения.

